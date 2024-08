L’ultimo saluto a Rosario Pace. Il funerale del giovane cameriere di Comiso

Il funerale di Rosario Pace a Comiso. La basilica di Maria SS. Annunziata a Comiso era strapiena di persone, parenti e amici che hanno voluto dare l’estremo saluto al diciassettenne, dipendente di un agriturismo rurale della zona, che ha perso la vita all’alba di lunedì scorso in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina.

Concluso il turno di lavoro nel ristorante, Rosario aveva deciso di recarsi verso la zona balneare, forse per ritrovarsi con gli amici e trascorrere qualche ora di spensieratezza.

Lungo la strada il tragico impatto della sua auto, una Renault Modus, con la Renault Clio condotta da un quarantunenne. Un impatto devastante per le due auto che non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo di Rosario e quello dell’autista della Clio, anch’esso rimasto gravemente ferito nell’incidente. Quest’ultimo è ricoverato all’Ismett di Palermo, in cura per le gravi ferite e le fratture riportate. Ha subito degli interventi chirurgici alla milza e al fegato.

Giovedì è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Rosario, oggi il rito funebre, presieduto da don Gino Alessi. Insieme ai familiari, c’erano i tanti amici di Rosario, un giovane molto conosciuto e stimato da tanti, sia dagli amici e dai coetanei che dai tanti clienti del ristorante dove lavorava, per i quali era una figura amica, affidabile e quasi insostituibile. C’erano anche, in divisa da lavoro, tanti colleghi di lavoro.

Lutto cittadino a Comiso per Rosario, a Vittoria per Nicole Lorefice. Domani il rito funebre

La sindaca Maria Rita Schembari ha proclamato il lutto cittadino. In chiesa c’era il gonfalone del comune, la sindaca Schembari, il vicesindaco Giuseppe Alfano, la comandante dei vigili urbani capitano Tina Turtula.

Nell’omelia don Gino Alessi ha ricordato la resurrezione di Lazzaro, certezza della vita che va oltre la morte. Nella preghiera dei fedeli tutti hanno pregato per Rosario e per i tanti giovani che hanno perso la vita in questi giorni.

Ieri ad Acate l’ultimo saluto a Giuseppe Curvà

Ieri la cittadina di Acate ha salutato per l’ultima volta il diciottenne Giuseppe Curvà. Lo hanno accompagnato il rombo dei motori degli amici e le canzoni neomelodiche ad alto volume nella piazza antistante la chiesa di San Nicola di Bari. Domani, a mezzogiorno, nella basilica di San Giovanni a Vittoria, si svolgerà il rito funebre per Nicole Lorefice, la giovane morta alla vigilia di ferragosto nell’isola di Rodi dove era arrivata il giorno prima per una breve vacanza con il fidanzato e con gli amici. Avevano affittato dei quod per una breve escursione. Quello di Nicole e del suo ragazzo si è scontrato con un autobus.

Tutti i ragazzi sono rientrati in Italia. Domani saranno in chiesa per il funerale. La salma della giovane estetista vittoriese, 19 anni, è in Italia da qualche giorno e da ieri è arrivata a Vittoria, nell’abitazione lungo la circonvallazione di Vittoria. Il comune ha proclamato il lutto cittadino.

© Riproduzione riservata