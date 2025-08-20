L’ultimo applauso a Pippo Baudo: Militello saluta il suo figlio più illustre

La Sicilia si è stretta attorno a Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto, nell’ultimo saluto al Santuario della Madonna della Stella, la chiesa della sua città natale. Dopo la commozione alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, dove il mondo dello spettacolo ha reso omaggio al conduttore, oggi è stata la sua terra d’origine a tributargli l’ultimo applauso.

A celebrare i funerali, don Albanese, padre spirituale di Baudo e figura di spicco del giornalismo missionario, insignito nel 2003 del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel corso dell’omelia ha ricordato il conduttore come un uomo di «umanità, generosità e passione», capace di conquistare il pubblico senza mai perdere garbo e rispetto.

«Pippo – ha sottolineato il parroco – non è stato soltanto il volto dei programmi più amati della televisione italiana, ma anche un custode di rapporti sinceri e un talent scout che ha dato spazio a generazioni di artisti».

Amici, familiari e semplici cittadini hanno affollato la chiesa e le strade di Militello, in un abbraccio collettivo che ha unito memoria e gratitudine. Per tutti, Baudo resterà “il signore della tv”, ma soprattutto un uomo che ha saputo comunicare vicinanza e calore.

