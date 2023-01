Lukoil cede a Goi Energy la raffineria di Priolo

Il fondo di private equity e asset management di Cipro, Argus, tramite il suo ramo G.O.I Energy, ha raggiunto un accordo con Lukoil per l’acquisizione della raffineria ISAB idi Priolo. L’operazione è soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluso il governo italiano e il closing è previsto entro la fine di marzo 2023. L’amministratore delegato di G.O.I Energy, Michael Bobrov, è anche azionista di maggioranza di Green Oil Energy e di Bazan Group, uno dei più grandi e complessi gruppi energetici in Israele. L’acquisizione di ISAB è descritta come “una delle più importanti operazioni nel settore energetico europeo” e mira a garantire la continuità operativa della raffineria e a salvaguardare i posti di lavoro nell’area. Bonelli Erede è stato consulente legale di G.O.I Energy ed Ernst & Young ha agito come consulente finanziario.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it