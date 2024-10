L’intelligenza artificiale guiderà i turisti nella Terra Barocca. L’annuncio alla fiera turismo di Rimini

Si è conclusa con grande successo la partecipazione di Enjoy Barocco al TTG di Rimini 2024, una delle principali fiere del turismo a livello internazionale. Ospitata nello spazio istituzionale della Regione Siciliana, la DMO Enjoy Barocco, ideata e finanziata dal GAL Terra Barocca, ha presentato il suo progetto in un contesto di grande prestigio, guadagnando notevole visibilità e attenzione. Di particolare rilievo è stato l’interesse dimostrato dai buyer internazionali durante le sessioni di meet & match, dove il prodotto turistico Enjoy Barocco è stato apprezzato come destinazione di grande appeal, in grado di attrarre un target di alto profilo, sensibile al turismo culturale e sostenibile.

Il TTG ha rappresentato una vetrina fondamentale per il progetto di DMO Enjoy Barocco. La DMO ha inoltre avuto l’opportunità di organizzare un talk presso lo stand della Regione Siciliana, dove ha illustrato le iniziative future legate allo sviluppo turistico del territorio. Durante l’incontro con i media, sono stati brevemente presentati il master plan di destinazione, la piattaforma web dedicata alla promozione delle attrazioni del territorio, e gli info point distribuiti nei cinque Comuni coinvolti: Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica.

Nei prossimi sei mesi la DMO Enjoy Barocco sarà impegnata nella realizzazione di numerose azioni di destination marketing, che includono eventi esclusivi come festival culturali e manifestazioni sportive. In programma anche educational tour rivolti a tour operator, blogger e influencer, iniziative cruciali per accrescere la visibilità internazionale del territorio. Il progetto continuerà la sua partecipazione alle principali fiere di settore per rafforzare la sua presenza nel panorama turistico globale.

Sono inoltre previsti momenti formativi per gli operatori turistici locali, con seminari e corsi dedicati a migliorare la qualità dei servizi offerti, rispondendo alle nuove esigenze del turismo contemporaneo. Innovazione e tecnologia saranno al centro delle prossime attività, grazie allo sviluppo di un’applicazione basata su intelligenza artificiale che, attraverso app e piattaforma web, offrirà ai visitatori un’esperienza di viaggio personalizzata e interattiva.

Un altro strumento strategico sarà l’osservatorio turistico, destinato a monitorare i flussi turistici e a orientare le politiche di sviluppo sostenibile della destinazione. Il successo e il riscontro positivo ottenuti al TTG Rimini 2024 confermano il grande potenziale di Enjoy Barocco come destinazione turistica innovativa e sostenibile, pronta a consolidare la sua posizione nel panorama internazionale.

