Luci allo “Scapellato” di Scicli. Operative le torri faro con lampade a led

Ad un mese dalla consegna dei lavori risplendono di luce le torri faro dell’impianto sportivo “Ciccio Scapellato” sito al villaggio Jungi di Scicli. L’intervento, realizzato in un piano di riqualificazione con un ammodernamento della struttura, è iniziato nello scorso mese di gennaio e si è concluso con l’accensione delle torri faro nello stadio comunale “Ciccio Scapellato” e con il miglioramento dell’impianto di illuminazione nello stadio polivalente, il secondo impianto sportivo sempre al villaggio Jungi.

Si è chiusa in questa maniera una delle fasi più buie dello sport a Scicli.

Le torri faro hanno rappresentato negli ultimi tre decenni la croce per l’ente sciclitano. All’epoca sono nate…con il piede sbagliato e fra tante indecisioni e tanti errori non si è riusciti a mantenere un impianto pienamente funzionante. Guasti una volta al quadro di erogazione dell’energia elettrica, una volta alle torri faro ed alle sue luci e viceversa. Fra attese e delusioni delle società sportive e degli stessi tifosi. Assistere alle partite in notturna è stato sempre il sogno degli sciclitani. Possibile lo è stato ma solo a singhiozzo. Ora le torri faro con luci a led sono state accese e, si spera, possano continuare ad esserle per i prossimi anni. Anche il polivalente ha avuto un rafforzamento dell’impianto di illuminazione con il cambio di alcuni corpi illuminanti. L’intervento complessivo ha riguardato anche l’impianto elettrico del geodetico ed il rifacimento delle docce con relativa acqua calda. Questi interventi sono stati voluti e seguiti passo passo dall’ex assessore Peppe Puglisi che deteneva, fino a poche settimane fa, la delega allo sport. Permetteranno allenamenti e preparazione sia calcistica che di atletica in due strutture sportive che sono piuttosto frequentate in città.

