Lotteria degli scontrini: a Catania, vinti 100 mila euro

A Catania vinto uno dei dieci premi da 100 mila euro, con un acquisto effettuato, in modalità cashless, presso un’azienda multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi d’arredo, determinando automaticamente anche la vincita per l’esercente al quale spettano 20 mila euro.

Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane, sottolineando in una nota che nel gennaio scorso sono state riscosse in Sicilia vincite per 200 mila euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Per il 2022 sono previsti dieci premi mensili da 100 mila euro, 15 premi da 25 mila euro e il premio finale da 5 milioni di euro.

Nel 2021, prosegue la nota, la lotteria degli scontrini ha contribuito all’aumento delle entrate tributarie del bilancio dello Stato infatti, nel rapporto appena pubblicato dal MEF e dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-novembre 2021, confrontandole con il medesimo periodo dell’anno precedente, si è avuto modo di registrare un aumento delle entrate derivanti dal gioco del lotto, dalle lotterie e da altre attività di gioco pari a 1.651 milioni di euro e cioè un +19%.

