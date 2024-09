Lotta all’abbandono dei rifiuti, arrivate a Comiso le “e-killer”, video camere nascoste omologate

L’amministrazione comunale di Comiso ha deciso di intensificare la lotta contro l’abbandono illegale dei rifiuti, introducendo nuove videocamere “e-killer” a supporto di quelle già presenti sul territorio. Queste telecamere nascoste, omologate per l’uso in ambito di sorveglianza ambientale, serviranno a identificare e sanzionare chiunque sia sorpreso a violare le normative sullo smaltimento dei rifiuti.

L’ambiente deve essere protetto

Nonostante gli sforzi dell’amministrazione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo, una piccola parte di cittadini continua a ignorare le regole, causando gravi danni all’ambiente e al decoro urbano.

L’assessore Dante Di Trapani ha sottolineato che, sebbene la maggioranza dei cittadini rispetti le regole, l’impatto degli atti di pochi trasgressori è inaccettabile. Pertanto, in collaborazione con l’assessore all’ambiente Giuseppe Alfano, si è deciso di aumentare il controllo tramite l’installazione di queste nuove videocamere. Le immagini raccolte dalla Polizia Locale verranno utilizzate per individuare e sanzionare i responsabili, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno delle discariche abusive, anche in pieno centro abitato.

