Loris Fichera, eccellenza ragusana della chirurgia robotica ai “Ragusani nel mondo” sezione giovani

C’è un’eccellenza silenziosa, ma straordinaria, che lavora ogni giorno nei laboratori universitari americani per disegnare il futuro della medicina e della robotica. È quella di Loris Fichera, originario di Vittoria, classe 1987, oggi docente e ricercatore al Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts, USA), dove guida progetti d’avanguardia nel campo della chirurgia robotica. A lui andrà uno dei riconoscimenti della nuova sezione “Giovani” del Premio Ragusani nel Mondo, istituita in occasione della 30ª edizione, in programma venerdì 26 e sabato 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa. La consegna dei premi ai giovani avverrà nella serata del 27 luglio.

Un riconoscimento che Loris ha accolto con profonda emozione, grato per l’attenzione della sua terra d’origine, che ha lasciato anni fa per inseguire un sogno e costruire, passo dopo passo, una brillante carriera nella ricerca scientifica.

Dopo la laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Catania, Fichera ha conseguito un dottorato in robotica presso l’Università di Genova nel 2015, dove si è specializzato nello studio delle interazioni tra laser e tessuti biologici per applicazioni chirurgiche. Il suo talento lo ha poi portato negli Stati Uniti, prima alla Vanderbilt University, dove ha partecipato allo sviluppo di un innovativo endoscopio flessibile capace di esplorare l’interno dell’orecchio attraverso la Tuba di Eustachio – una vera rivoluzione tecnologica in ambito otorinolaringoiatrico – e poi, dal 2017, al Worcester Polytechnic Institute, dove oggi insegna, coordina un proprio laboratorio e prosegue la sua ricerca nel campo della robotica chirurgica avanzata.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e titolare di brevetti, Fichera ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale: il Koh/Young Investigator Award della International Society for Computer Aided Surgery (2016), il premio come finalista Best Paper al congresso ICRA nel 2015, il Rho Beta Epsilon Award for Excellence in Robotics Education (2019) e, nel 2023, il prestigioso CAREER Award della National Science Foundation, il massimo riconoscimento statunitense per giovani docenti e ricercatori.

È inoltre Associate Editor della rivista internazionale IEEE Robotics and Automation Letters e continua a formare le nuove generazioni di ingegneri e scienziati nel settore della robotica applicata alla medicina.

