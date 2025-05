L’Orchestra Falcone dell’I.C. “Poidomani” di Modica conquista l’Italia: primi posti, premi e applausi a scena aperta

Un trionfo tutto modicano risuona tra le note dell’eccellenza musicale giovanile: i talenti dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica hanno letteralmente incantato giurie e pubblico in due tra i più importanti concorsi musicali nazionali, portando a casa vittorie che parlano di passione, disciplina e orgoglio.

Un successo nazionale: l’Orchestra Falcone vince a Napoli

È un 1° Premio Assoluto — con la votazione massima di 100/100 — quello conquistato dall’Orchestra Falcone al prestigioso 6° Concorso Musicale Nazionale “Premio Vincenzo Bellini” di Boscoreale (NA). Un riconoscimento che non è solo un attestato, ma anche un vero e proprio trofeo accompagnato da un premio in denaro. A rendere ancor più significativo il risultato è la giovane età dei protagonisti, guidati da un corpo docente di alto profilo e da una visione didattica chiara e identitaria.

Pioggia di premi anche a Scicli

Non meno entusiasmante il bilancio della partecipazione alla 6ª edizione del Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli, dove l’ensemble orchestrale e i giovani solisti del “Poidomani” hanno ottenuto una pioggia di premi nelle diverse categorie strumentali:

Classe Prima : Anna Crepaz: 3° Premio Sax, 88/100

: Classe Seconda : Elia Castano: 1° Premio Assoluto Chitarra, 100/100 Oscar Barone: 1° Premio Percussioni, 95/100 Paolo Puccia: 2° Premio Sax, 94/100 Duo Chitarre (Aliaj Emilia e Elia Castano): 1° Premio, 98/100

: Classe Terza : Francesca Puma: 1° Premio Pianoforte, 97/100 Andrea Modica: 1° Premio Sax, 96/100 Duo Chitarra-Sax (Carla Cicero e Martina Macauda): 2° Premio, 93/100

: Ensemble Sax: Tutti gli alunni di Sax delle classi seconda e terza hanno ottenuto il 1° Premio con 95/100, a coronamento di un lavoro di squadra in perfetta armonia.

I docenti, l’anima silenziosa del successo

Il merito va diviso equamente con l’impegno e la dedizione dei docenti di strumento, veri maestri non solo in musica ma nella costruzione di una cultura del talento e della costanza:

Maria Gentile (pianoforte, coordinatrice),

(pianoforte, coordinatrice), Sonia Nicastro (percussioni),

(percussioni), Daniele Incontro (chitarra),

(chitarra), Graziano Raniolo (sassofono).

La loro guida ha permesso agli studenti di crescere artisticamente e umanamente, ottenendo risultati che vanno ben oltre la semplice competizione.

Le parole della dirigente

La Dirigente Scolastica Veronica Veneziano ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti “La vocazione musicale è parte viva della nostra identità scolastica. Vedere i nostri ragazzi brillare in questi contesti nazionali è motivo di orgoglio per l’intera comunità. A loro, e ai docenti che li hanno accompagnati in questo percorso, va il nostro plauso più sentito.”

Concerto di fine anno: l’appuntamento da non perdere

L’anno scolastico si concluderà in grande stile con il tradizionale Concerto di Fine Anno, in programma martedì 4 giugno 2025 alle ore 20.30 presso il Duomo di San Pietro a Modica. Un evento molto atteso, che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i giovani protagonisti di un’avventura straordinaria.

