“London calling”, musiche e cronache dalla capitale degli anni ’60 chiuderà venerdì a Modica la stagione estiva “InTeatroAperto”

La rassegna estiva “InTeatroAperto” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica si avvia alla conclusione con un evento imperdibile. L’ultimo appuntamento della stagione 2024 si svolgerà venerdì 6 settembre con il concerto “London Calling, musiche e cronache della capitale degli anni ’60”, a cura dell’Associazione Zymè – Fermenti culturali. L’evento si terrà il 6 settembre all’Atrio del chiosco di Palazzo San Domenico a Modica con gli artisti Enrico Boncoraglio e Massimiliano Coria (chitarre), Antonello Giordano (batteria), Giovanni Marotta (chitarra e voce), Giovanni Peligra (voce). Il tema dell’evento sarà un viaggio musicale nella Swinging London degli anni ’60, con brani iconici di Beatles, Stones, Who, Kinks, Cream, e Blind Faith, arricchito da inserti narrativi che rievocano momenti storici dell’epoca.

Il concerto si propone di rivivere l’energia e l’influenza della “beat generation” e della rivoluzione culturale che ha avuto Londra come epicentro, trasmettendo le suggestioni e le emozioni di un’epoca che continua a ispirare e affascinare. Il titolo “London Calling”, evocativo della frase usata dai radiocronisti della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale, promette di portare il pubblico in un viaggio nostalgico e coinvolgente.

Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e Tonino Cannata, sovrintendente, hanno espresso soddisfazione per la stagione estiva 2024, definendola memorabile grazie alla partecipazione di artisti di prestigio come Billy Cobham, Carmen Consoli ed Edoardo Bennato, e agli eventi gratuiti che hanno arricchito la stagione. Hanno inoltre ringraziato il pubblico per il supporto e gli enti e partner che hanno reso possibile l’evento, tra cui il Comune di Modica, l’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, l’Assemblea Regionale Siciliana, e vari partner privati come Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group e Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Informazioni e Biglietti: La prevendita dei biglietti è attiva presso il botteghino del teatro e online su CiaoTickets. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web della Fondazione Teatro Garibaldi: www.fondazioneteatrogaribaldi.it.

© Riproduzione riservata