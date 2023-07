L’on. Giorgio Assenza prova a sanare gli abusi edilizi in Sicilia, entro i 150 metri della costa. Una bufera di polemiche

L’on. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato in commissione Ambiente, un emendamento alla riforma urbanistica che sta scatenando una bufera di proteste. L’emendamento prevede la sanatoria degli abusi edilizi commessi entro i 150 metri dalla costa, una zona di inedificabilità assoluta. La proposta non è piaciuta a M5S e PD, e ha fatto insorgere il sindaco di Carini.

L’opposizione si è subito schierata contro l’emendamento. Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, ha dichiarato la chiara posizione contraria del partito a qualsiasi forma di condono edilizio o sanatoria, compresa quella che prevede deroghe per immobili entro i 150 metri dalla costa. Anche il capogruppo dem all’Ars, Michele Catanzaro, ha espresso la sua netta opposizione, definendo la proposta un inaccettabile attacco alla tutela del territorio e dell’ambiente.

Della proposta potrebbero beneficiare oltre 200.000 case, dal Palermitano all’Agrigentino, da Triscina a Punta Braccetto, qualora fosse approvata. Al momento, il disegno di legge è in discussione in commissione e non è ancora stato esitato, né calendarizzato in aula. Tuttavia, i sindaci dei comuni interessati hanno chiesto di tenere alta la guardia.

Il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, ha attaccato l’emendamento, sottolineando che invece di fornire strumenti e risorse per riqualificare le coste, legittima chi ha fatto un uso abusivo del mare e del paesaggio a danno di altri cittadini e del territorio. Inoltre, Monteleone ha ricordato che dal 2015 sono stati emessi oltre 1.132 provvedimenti repressivi sul litorale, comprese ordinanze di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, e che più di 300 immobili in zona di inedificabilità assoluta sono stati demoliti. Attualmente, sul lungomare Cristoforo Colombo è in corso un altro intervento di demolizione, e Monteleone teme che l’emendamento possa vanificare tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi.