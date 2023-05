L’Olympia Basket Comiso vince il titolo di campione Regionale Serie C Silver

L’Olympia Basket Comiso vince il titolo di Campione Regionale Serie C Silver a conclusione di una straordinaria stagione. Battendo il Panormus Palermo per 81 a 68, i ragazzi di coach Farruggio hanno ottenuto la matematica conquista del Campionato con una giornata di anticipo. La partita non è stata facile con gli avversari che hanno combattuto tenacemente fino al terzo quarto ma poi la squadra ha reagito con determinazione, sostenuta da un meraviglioso pubblico che ha riempito in ogni ordine le tribune del palazzetto, riuscendo a recuperare lo svantaggio di dieci punti e chiudendo in vantaggio di ben tredici lunghezze con la conseguente festa in un tripudio di emozioni.

Il Presidente Roberto Biscotto desidera ringraziare di cuore la presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Sicilia per la sua presenza e la sua disponibilità. Un ringraziamento va anche al Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, al vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba e all’’assessore allo Sport Dante Di Trapani per avere partecipato alla celebrazione di questo successo, il secondo negli ultimi quattro anni dopo la vittoria del campionato di Serie D del 2019. Un sentito ringraziamento va inoltre agli sponsor e ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra incondizionatamente durante tutta la stagione. Il loro calore e sostegno hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di questo traguardo. La società desidera altresì esprimere la sua gratitudine ai dirigenti e agli allenatori per il loro impegno e la loro professionalità nel guidare la squadra verso la vittoria. La squadra e il suo staff tecnico meritano un plauso speciale per l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’intera stagione. La società è fiduciosa che questa coesione e determinazione permetteranno la costruzione di gruppo competitivo anche per la prossima stagione nel nuovo Campionato di Serie C Unica Sicilia e Calabria.

In vista del prossimo anno, la società ritiene fondamentale che l’Amministrazione Comunale confermi l’avvio dei lavori per il nuovo palazzetto al fine di ottenere la deroga per poter giocare al Paladavolos nella stagione sportiva 2023/24. Questo rappresenta un obiettivo prioritario per consentire alla squadra di continuare a crescere e competere al massimo livello.

Infine, la società desidera esprimere la sua gratitudine per la presenza al palazzetto di numerosi ragazzini del minibasket della Jukà Basketball Music Center, con cui è in corso una collaborazione dal 2021. Questo rappresenta un importante investimento nel futuro del basket a Comiso e sottolinea l’impegno dell’Olympia Basket Comiso nel favorire lo sviluppo dei giovani talenti locali. Un ringraziamento speciale va al nostro Direttore Sportivo, Giovanni Pace, che, nonostante un budget contenuto, è riuscito a mettere in piedi una squadra competitiva. Il suo lavoro instancabile e la sua capacità di gestione sono stati fondamentali per il successo ottenuto. La società Olympia Basket Comiso celebra con orgoglio questa vittoria e guarda con fiducia al futuro, consapevole che insieme è possibile raggiungere grandi traguardi.