L’Odissea tradotta dal greco al siciliano. A Comiso, lo spettacolo “Poros”

L’Odissea da greco al siciliano. Sarà portato in scena domani sera, alle 20,30, al Teatro Naselli di Comiso, lo spettacolo “Poros”, tratto dal XII “cuntu” dell’Odissea. La tradizione in siciliano è stata curata da Rosa Gazzara, la regia è di Vincenzo Tripodi. Sullo sfondo delle onde del Mediterraneo, i versi di Omero saranno proposti in dialetto. È stato definito “un viaggio epico che parla al cuore siciliano e all’umanità intera”.

L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione Ippos di Comiso.

