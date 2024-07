Lo spettacolo “Emigranti” inaugura Lampedus’Amore. Si conclude l’8 luglio con Ficarra e Picone

Lo spettacolo “Emigranti”, basato liberamente sul testo originale del drammaturgo polacco Slawomir Mrzoek, inaugura domani sera, il 6 luglio alle 21:30, a Lampedusa la nona edizione di Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano. Questo festival commemora la giornalista di origini campane, Cristiana Matano, che riposa sull’isola di Lampedusa. La pièce teatrale vede come protagonisti Marco Landola, Andrea Venditti e Francesca Anna Bellucci, con la regia di Massimiliano Bruno. Il dramma racconta le vicende di due emigranti italiani costretti a vivere in condizioni difficili in varie epoche storiche, dalle grandi emigrazioni italiane alla fine dell’Ottocento fino agli anni Settanta, passando per il proibizionismo americano e la ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale.

Massimiliano Bruno, regista dello spettacolo, esprime grande emozione per portare “Emigranti” a Lampedusa, definendolo un orgoglio personale e una profonda soddisfazione. Descrive il lavoro come un’opportunità per raccontare storie intense e vere in un luogo che ha visto drammatici flussi migratori. Bruno sottolinea come queste storie di emigrazione italiana possano far riflettere sul presente, in cui persone provenienti dall’Africa cercano speranza in Italia.

Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano prosegue il 7 luglio con due eventi significativi. Patrick Zaki, ricercatore e attivista egiziano, presenterà il suo libro “Sogni e illusioni di libertà” presso l’Archivio Storico di Lampedusa alle 19:00, raccontando la sua esperienza di prigionia in Egitto per aver espresso le proprie opinioni. In serata, alle 21:30, si terrà un concerto di Raphael Gualazzi e Simona Molinari, celebri artisti del panorama pop-jazz e blues italiano.

L’8 luglio, il festival continua con il convegno “L’Europa uscita dalle urne e l’attesa per il voto americano: come raccontare un mondo al bivio e senza pace”, organizzato con il patrocinio del Parlamento Europeo, dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale Stampa Italiana. La serata si concluderà con la cerimonia di consegna dei Premi giornalistici Cristiana Matano, alla presenza di Ficarra e Picone, noti comici italiani, e Anna Castiglia, cantautrice. La conduzione degli eventi sarà a cura di Salvo La Rosa (Rtp-Tgs), Elvira Terranova (AdnKronos) e Marina Turco (Tgs).

Il festival Lampedus’Amore-Premio Cristiana Matano si conferma non solo come un’importante manifestazione culturale e giornalistica, ma anche come un momento di riflessione sulla storia e sull’attualità legate alle tematiche migratorie e ai diritti umani.

