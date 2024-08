Lo spettacolo delle fontane danzanti. Ecco la foto gallery

Uno spettacolo stupefacente. In una location inedita. Un’altra scommessa vinta nell’ambito di Marefestival eventi, il cartellone estivo predisposto dall’amministrazione comunale di Pozzallo. Ieri sera, sold out presso la rotonda di Raganzino per le fontane danzanti, un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Pozzallo con il sostegno del Libero consorzio comunale, della Regione, dell’Autorità di sistema del Mare di Sicilia orientale e l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency. Quasi un’ora di coreografie acquatiche travolgenti, con la colonna sonora degli indimenticabili successi della musica italiana di tutti i tempi, contrappuntati magistralmente dall’esecuzione dell’Inno nazionale, Fratelli d’Italia. Una rappresentazione fantastica con una cornice eccezionale. E non è un caso che l’attenzione da parte dei presenti sia cresciuta al massimo. “Non ci aspettavamo tutte queste presenze, una piacevole sorpresa per tutti noi – commenta il sindaco, Roberto Ammatuna – l’obiettivo che ci eravamo posti quello di valorizzare una zona un tempo tra le più gettonate di Pozzallo che adesso si vuole in qualche modo rilanciare. E, devo dire, che i risultati sono stati più che interessanti. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e li invito a seguire gli altri appuntamenti del nostro cartellone”. Il vicesindaco Raffaele Monte: “Abbiamo dato prova di come iniziative che, come questa, escono fuori dai canoni tradizionali e che, comunque, sono frutto di una ricercata attenzione da parte del mondo dell’intrattenimento, riescono ad attirare. La foto dall’alto testimonia quanto la partecipazione sia stata elevata da parte di tutti coloro che ci sono venuti a trovare e che hanno voluto trascorrere una serata differente e, spero, entusiasmante insieme con noi. Inutile dire le ricadute positive che tutto ciò ha comportato anche sul piano dello sviluppo locale. Questa è la strada giusta da seguire anche per il futuro”.



