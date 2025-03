Lo Scicli Social Club di pallamano vince con il Gagliano Aetna Impianti con il punteggio finale di 32-25

Un primo tempo determinante per lo Scicli Social Club che è riuscito a decidere la gara già nel primo tempo, grazie ad alcuni break vincenti dei padroni di casa. La squadra gialloverde è stata esemplare per concentrazione e determinazione riassaporando la gioia della vittoria dopo tre turni consecutivi di Scicli. I ragazzi del coach Luca Ammatuna sono stati dilaganti nei primi venti minuti in cui hanno inferto un passivo di 17-6. In grande evidenza Gioele Occhipinti, ancora schierato per necessita nel ruolo di pivot. Il giovane, a fine gara, ha chiuso con otto reti a suo carico. Importanti e decisive le parate del veterano ed intramontabile Franco Iacono che in più occasioni ha negato la gioia del gol agli avversari. Ripresa più equilibrata con i gialloverdi che sono riusciti a mantenere la calma, leggendo bene la partita e rimanendo sempre concentrati, anche quando gli ospiti hanno speso tutte le loro energie portandosi su un -4, agevolati, anche, da alcune dubbie ed incomprensibili decisioni arbitrali. “Venivamo da tre sconfitte e puntavamo ad un pronto riscatto – ha commentato a fine gara Luca Ammatuna – difatti, siamo partiti forte sbagliando poco. Sono contento per questa vittoria. Un po’ meno per l’infortunio occorso al giovane Bassem Nakoue, che in un contrasto di gioco con un avversario ha riportato una sospetta lussazione alla spalla destra. Bisogna continuare con questa intensità neo prossimi impegni”.

Tabellino

Scicli Social Club – Gagliano Aetna Impianti 32-25 (pt 18-13).

Scicli Social Club: Iacono, Morelli, Ballaera, Nakoue (2), Nigro, Ficili (5), Occhipinti (8), Ciavorella (9), Drago (3), Martino (1), Costa (3), Sammito (1), Mormina.

Allenatore: Luca Ammatuna.

Gagliano Aetna Impianti: Leonardi, Campione (4), Battiato (1), Santonocito (3), Giuffrida (2), Tilotta (1), G. Trovato (4), Portaro (2), S. Trovato, Costanzo (3), Scudiscio (5), A. Trovato. Allenatore: Sergio Pagano.

© Riproduzione riservata