Lo Scicli C. R. perde ancora. In casa il Priolo gli rifila quattro gol. Tutta in salita la strada nel Campionato di Promozione

Pinella Drago

Uno dei periodi più neri che si ricorda nella storia del calcio sciclitano. Non c’è da limitarsi a dirlo. Sette giornate: una sola vittoria, tutto il resto sono sconfitte su sconfitte tant’è che la squadra del presidente Franco Occhipinti è ferma a 3 punti nella classifica del girone D del Campionato di Promozione. L’anticipo ieri allo “Scapellato”, in casa. Sacrifici economici ed impegni vari fra innesti senza risparmio di risorse e cambio di panchina (Saro Monaca che ha preso il posto di Peppe Rosa dopo cinque giornate di stagione) non stanno servendo a nulla. Fra infortuni, espulsioni ed assenze per squalifiche ci sono da sudare le proverbiali sette camicie per costruire l’assetto di squadra, scendere in campo e giocare una partita di carattere. Quell’1-0 in favore del Priolo che ha chiuso ieri (nell’anticipo di Campionato) il primo tempo doveva essere il campanello d’allarme per l’undici schierato in campo. I siracusani erano arrivati allo “Scapellato” con la speranza di fare un pari pensando che i leoni cremisi fossero pronti a risollevare le sorti di una bassa classifica che non si riesce a lasciare. Invece quel gol che ha chiuso il primo tempo è stato l’abbrivio di altre tre reti venute durante il secondo tempo. E dire che mister Monaca aveva ben disposto in campo i suoi giocatori, lo si è visto nel primo tempo quando si è sfiorata anche una rete con Cejas impreciso nel calcio verso la porta avversaria. Nel secondo tempo è arrivata la debacle che lascia a fondo classifica lo Scicli C. R. dai toni grigi. Prossima gara in trasferta in casa dell’Aci Bonaccorsi attesa per il prossimo 2 novembre, squadra che fa parte del gruppo delle sette che sono distanziate di diversi punti dalle altre sette di alta e di metà classifica.

