Lo Scicli C. R. nel girone D di Promozione del campionato 2024-2025. Prosegue la preparazione atletica dei giocatori

Diramata dal Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio Lega nazionale dilettanti la composizione dei girone per il campionato di Promozione nella stagione 2024-2025 ed ufficializzato anche il calendario degli incontri di Coppa Italia. Quattro i gironi: tre sono composti da 14 squadre ed uno da 13 squadre. Lo Scicli C.R. è inserito nel Girone D (composto da 14 squadre) assieme ad Aci e Galatea, Atletico Megara, Città di Acicatena (che dovrebbe cambiare denominazione), Città di Canicattini, C.R. Scicli, FC Gymnica Scordia, Priolo Gargallo. Frigintini, Niscemi Footbal club, Noto FC 2021, Pro Ragusa, Real Aci (attesa ad un cambio di denominazione), Santa croce e Vigor Gela.

Lo Scicli C. R. impegnato l’1 ed il 9 settembre nei due turni di Coppa Italia.

Intanto, sotto la guida del nuovo allenatore Peppe Rosa e l’osservazione del direttore sportivo Saro Scollo e del direttore generale Salvatore Barravecchia, l’organico dello Scicli C. R. sta proseguendo nella preparazione con quel lavoro necessario ad amalgamare i nuovi ed i vecchi giocatori. Due le sedi degli allenamenti, il “Ciccio Scapellato” ed il vicino polivalente. I ragazzi di mister Rosa sono reduci da due amichevoli di prestigio con il Mazzarrone ed il Modica, squadre di serie superiore. “Abbiamo già avuto due belle sorprese con due giocatori juniores che hanno mostrato di saper giocare al pallone – commenta il Dg Salvatore Barravecchia – non avevo dubbi sulle loro potenzialità. L’intero organico sta cercando di trovare la giusta dimensione e la giusta forma fisica per il Campionato di Promozione che andremo a disputare, un campionato molto tosto con sei o sette squadre, così presumo, che lotteranno per la vittoria finale. Da giorni stiamo osservando altri tre giocatori che abbiamo in prova. Insieme al mister Rosa valuteremo se faranno parte della nostra squadra”.

