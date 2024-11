Lo Scicli C. R. fa suo il derby ibleo con il Pro Ragusa nel Campionato di Promozione girone D

di Pinella Drago – Seconda vittoria consecutiva ieri pomeriggio per lo Scicli C. R. che, nella nona giornata di Campionato guarda con sempre più fiducia nella rimonta di campionato. Con una doppietta di Simone Drago, i locali hanno continuato la corsa per allontanarsi dalla zona play-out. Simone Drago che, nella classifica regionale dei marcatori del girone D del Campionato di Promozione, occupa il terzo posto dopo Amaya Federico Martin del Niscemi e di Luigi Rossitto dell’Atletico Megara 1908. Certo vincere con la terza in classifica, il Pro Ragusa che con 17 punti segue il Niscemi primo (27 punti) e l’Atletico Megara 1908 (19 punti), è una gran bella soddisfazione dopo le troppe negatività che hanno caratterizzato la prima parte di Campionato tanto da portare, addirittura, alla separazione dal tecnico di prima nomina Peppe Rosa. I ragazzi del nuovo mister, l’ispicese Saro Monaca vecchia guardia del calcio siciliano dalla Promozione all’Eccellenza, stanno cercando di riaprire i giochi in questo Campionato che li vedere correre per un posto di metà classifica se non di più, aspirando ad una posizione tranquilla. La nuova dirigenza del presidente Franco Occhipinti comincia a respirare ed a guardare con fiducia al futuro.

La vittoria in casa, al “Ciccio Scapellato”.

Le prime due reti sono arrivate nel primo tempo al 24′ ed al 45′. Sono frutto di una doppietta dell’attaccante Simone Drago che ha trovato…il filo cominciando a mostrare le sue capacità in campo, in quell’area in cui si richiede freddezza e fantasia. Un primo tempo di dominio per i ragazzi del DS Saro Scollo che ha lavorato per comporre un organico capace di disputare una stagione di pregio. Al 52′ del secondo tempo la rete del Pro Ragusa con Cultrera che è andato in porta con successo accorciando le distanze. Alla fine la gara si è chiusa sul risultato di 2-1 in favore dello Scicli C. R.; un risultato che vale tanto perchè raggiunto con la terza in classifica. La prossima di Campionato si giocherà ad AciCatena calcio 1973, in terra etnea: una squadra che ha 11 punti in classifica, due in più dello Scicli, e che non farà sconti alla squadra ospite pur di mantenere la posizione di metà classifica.



