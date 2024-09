Lite in un condominio a Ragusa, aggredito un uomo con un coltello: due stranieri denunciati

Un giovane tunisino di 22 anni e un algerino di 33, sono stati denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso. La polizia è intervenuta nei giorni scorsi in un condominio nel centro storico di Ragusa. I due uomini, per motivi futili, hanno aggredito un altro condomino.

Durante la lite, uno degli aggressori ha sferrato una coltellata al braccio della vittima. La polizia è intervenuta prontamente in seguito alla segnalazione.

