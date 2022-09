Lite in famiglia per un sacchetto della spazzatura, 5 persone arrestate a Vittoria

I Carabinieri della Compagnia Vittoria, il 3 settembre 2022, sono intervenuti per una violenta rissa tra familiari scaturita per un sacchetto della spazzatura. In particolare, il sacchetto sarebbe stato erroneamente posizionato davanti alla casa di uno dei partecipanti alla rissa. Il motivo, ha scatenato una lite violenta, tanto che si è dovuto richiedere l’intervento dei carabinieri.

C’erano naturalmente già pregresse ostilità fra loro, ma sta di fatto che durante la lite i partecipanti hanno fatto ricorso a diversi corpi contundenti tra i quali martelli da carpentiere al fine di danneggiare le autovetture degli opposti e uno scivolo da giardino in plastica dura, lanciato dal 2° piano dell’abitazione di una delle persone coinvolte, colpendo alla testa uno dei Carabinieri intervenuti.

Gli arrestati R. G., cl. 63, R. S. cl. 86, R. G. cl. 62, P. S. cl. 93, P. F. cl. 64, già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi, sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’A. G..