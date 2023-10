Liste d’attesa: l’ASP di Ragusa istituisce una Cabina di regia per abbattere i tempi delle prestazioni

L’ASP di Ragusa sta attuando una serie di misure nell’ambito del Piano Operativo delineato dall’Assessorato Regionale alla Salute per ridurre le liste d’attesa e garantire prestazioni sanitarie più tempestive. In particolare, è stata istituita una cabina di regia con l’obiettivo di rafforzare le attività volte a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.

La Cabina di Regia sarà coordinata dal Direttore Sanitario Aziendale e sarà composta da vari professionisti, tra cui i Direttori Medici dei vari ospedali e distretti territoriali, l’Area Risorse Umane, l’U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e il Servizio Informatico aziendale.

LA CABINA DI REGIA

L’obiettivo principale di questa Cabina di Regia è monitorare attentamente l’attività chirurgica e le prestazioni ambulatoriali in sospeso e fornire soluzioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa in modo efficace ed efficiente. Saranno prese in considerazione misure come il “recall,” cioè la consultazione telefonica dei pazienti con prestazioni in sospeso, e il monitoraggio delle agende di prenotazione per le prestazioni ambulatoriali.

Inoltre, l’ASP sta cercando di ovviare alla carenza di personale utilizzando prestazioni aggiuntive e cercando di reclutare ulteriori figure professionali necessarie per rafforzare l’attività chirurgica.