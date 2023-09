Lions dona defibrillatore alla comunità di Ragusa

Una preziosa donazione per la città di Ragusa, grazie al generoso gesto del Lions Club. Un nuovo defibrillatore, strumento fondamentale in situazioni di emergenza cardiaca, è stato ufficialmente consegnato al sindaco Peppe Cassì in una toccante cerimonia a Marina di Ragusa.

Il sindaco Cassì ha mostrato il suo plauso per l’iniziativa: “Un dono utile alla città che può diventare, come già accaduto in altre occasioni, prezioso tanto quanto una vita”. Queste parole sottolineano l’importanza di un defibrillatore, un dispositivo che può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco.

Il defibrillatore donato dal Lions Club Ragusa sarà posizionato in piazza Malta, nei pressi del nuovo infopoint. Questa collocazione strategica garantirà un facile accesso al dispositivo per i residenti e i visitatori, migliorando ulteriormente la sicurezza della comunità locale.

Il Lions Club, noto per il suo impegno nel servizio alla comunità, ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione nel contribuire al benessere della città di Ragusa. Il defibrillatore rappresenta un investimento prezioso nella salute pubblica, poiché può essere utilizzato in situazioni di emergenza per ripristinare il ritmo cardiaco normale, consentendo così una maggiore sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

L’importanza di avere defibrillatori accessibili in luoghi pubblici non può essere sottolineata abbastanza. Ogni minuto conta quando si tratta di arresto cardiaco, e avere un defibrillatore a portata di mano può fare la differenza tra la vita e la morte. La presenza di un defibrillatore in piazza Malta rappresenta un passo avanti nella preparazione della città di Ragusa a fronteggiare situazioni di emergenza cardiaca.

Il sindaco Cassì ha concluso la cerimonia esprimendo la sua gratitudine al Lions Club Ragusa per questo prezioso dono e ha invitato la comunità a prendersi cura del nuovo defibrillatore per garantire che sia sempre pronto per un eventuale utilizzo.