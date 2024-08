L’incidente mortale di Comiso: intervento chirurgico per il ferito all’Ismett di Palermo

Un intervento chirurgico durato cinque ore è stato eseguito questa mattina all’Ismett di Palermo. Sono leggermente migliorate le condizioni dell’uomo di 39 anni, comisano, rimasto gravemente ferito nell’incidente della notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale che da Comiso conduce a Santa Croce Camerina. Nell’incidente ha perso la vita il giovane Rosario Pace, di 26 anni.

Un delicato intervento chirurgico

Il 39enne, rimasto ferito invece è stato trasferito all’Ismett di Palermo, centro specializzato per il trattamento del fegato. L’uomo ha anche varie fratture alle vertebre e al bacino. Dopo l’intervento chirurgico i medici sono ottimisti, ma non è ancora fuori pericolo.

L’uomo lavorava come cameriere, in modo saltuario, in vari ristoranti della zona: lo stesso lavoro della vittima, Rosario Pace, dipendente invece dell’agriturismo Scornavacche, in territorio di Chiaramonte, lungo la provinciale 4, Comiso – Mazzarrone.

Domani è in programma l’autopsia sul corpo di Rosario Pace, morto sul colpo nell’incidente. È stata disposta dal magistrato di turno, Martina Dall’Amico. Subito dopo ila salma sarà restituita ai familiari per i funerali che si svolgeranno sabato mattina, a Comiso, nella basilica dell’Annunziata.

