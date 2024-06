L’incendio. Chi è la famiglia colpita dalla tragedia. La ragazza più giovane attesa dall’esame di maturità

La sorella più giovane avrebbe dovuto affrontare l’esame di maturità al liceo linguistico Mazzini di Vittoria. Tra qualche giorno era attesa sui banchi di scuola per l’ultimo scoglio prima del sospirato diploma. Si trova ricoverata insieme alla sorella maggiore all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi ustioni riportate nell’incendio appiccato dal fratello e costato la vita alla madre Mariam.

Le due sorelle sono ricoverate a Catania, il padre Kamel Zaouali è stato trasferito nel Centro Grandi Ustioni del Cannizzaro di Catania. Si tratta di un uomo molto conosciuto, essendo anche nel direttivo della comunità islamica. Una terza sorella frequenta l’università e – appreso della tragedia – è in viaggio per far rientro a Vittoria. Il quarto componente della famiglia Kamel è l’uomo che ha appiccato nil fuoco, uccidendo la madre e mandando in ospedale il padre e due delle tre sorelle.

La famiglia frequentava la moschea di via Montebello.

La ragazza più giovane è una studente del Liceo linguistico Mazzini di Vittoria. Martedì era attesa sui banchi di scuola per la prima prova dell’esame di maturità. Un esame che dovrà essere rinviato. La preside Emma Barrera la ricorda come “una studente esemplare, una ragazza piena di interessi. Mai avrei potuto immaginare una cosa simile”.

La comunità scolastica è affranta. “Ascoltiamo notizie simili nei telegiornali, mai avremmo immaginato che potesse accadere nella nostra scuola. Ovviamente la nostra giovane studente potrà sostenere l’esame in una fase successiva. Siamo tutti vicini a questa famiglia”.

