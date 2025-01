L’importanza della transizione ecologica in Sicilia. Edy Tamajo a Gela chiede un nuovo tavolo di confronto a Eni per Versalis Ragusa

L’intervento dell’assessore Edy Tamajo, durante l’inaugurazione dell’impianto SAF a Gela, sottolinea l’importanza strategica della transizione ecologica come pilastro dello sviluppo sostenibile in Sicilia. L’impianto, frutto della riconversione del polo industriale da parte di Eni, rappresenta un simbolo concreto di innovazione e impegno ambientale. Tuttavia, Tamajo pone l’accento su un aspetto cruciale: la centralità delle persone e dei lavoratori in questo processo.

L’invito a un nuovo tavolo di confronto con Eni e i rappresentanti sindacali per discutere il futuro del polo industriale di Ragusa evidenzia la volontà di promuovere un approccio inclusivo alla sostenibilità, in cui la tutela dei diritti dei lavoratori e la creazione di nuove opportunità economiche sono elementi imprescindibili.

Questo approccio, secondo Tamajo, può trasformare la Sicilia in un modello di riferimento per la riconversione green a livello nazionale e internazionale, dimostrando che la transizione ecologica non è solo un dovere morale verso l’ambiente, ma anche un’opportunità di crescita condivisa e di giustizia sociale.

