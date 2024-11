“Libri in viaggio”: un nuovo spazio presso la Biblioteca civica di Ragusa

Giovedì 14 novembre 2024, la Biblioteca civica di Ragusa inaugurerà un nuovo spazio dedicato ai “libri in viaggio”, un’iniziativa pensata per promuovere lo scambio libero di letture tra i cittadini. Questo nuovo spazio, situato nel salone di ingresso della Biblioteca Comunale G. Verga, permetterà ai lettori di scegliere un libro tra quelli disponibili nelle ceste e portarlo con sé, senza l’obbligo di restituirlo.

L’iniziativa si fonda sull’idea di un libero scambio culturale, in cui il lettore non solo può usufruire di una lettura, ma può anche contribuire arricchendo il patrimonio librario della biblioteca, donando un libro per ampliare l’offerta a disposizione di tutti. Con questo gesto, la Biblioteca si propone di rafforzare il legame tra la comunità e la cultura, favorendo la condivisione di storie e conoscenze in un ambiente inclusivo e aperto.

