Libri, giochi e sapori dal mondo: festa multiculturale alla scuola dell’infanzia di Donnalucata

Una mattinata di gioco, scoperte e cultura ha animato ieri la scuola dell’infanzia dell’I.C. Elio Vittorini, plesso Villa Medici di Donnalucata, in occasione della manifestazione “Io leggo perché”, la più grande iniziativa nazionale dedicata alla promozione della lettura nelle scuole.

Quest’anno, l’evento – nato dieci anni fa per potenziare le biblioteche scolastiche – ha coinvolto anche i bambini dai 3 ai 5 anni, trasformando l’aula in un piccolo laboratorio di emozioni e narrazione.

La magia dei libri con “Un giorno all’asilo” di Rosa Cerruto

I piccoli hanno ascoltato con stupore il racconto illustrato “Un giorno all’asilo” di Rosa Cerruto, autrice della fortunata collana “Un giorno a…”. Attraverso immagini colorate e parole semplici, i bambini sono stati guidati nel piacere della lettura, scoprendo il potere delle storie e la bellezza dei libri.

Le docenti – con un ruolo centrale dell’insegnante Maria Cannatella – hanno lavorato per avvicinare i bimbi al mondo della lettura in modo naturale, giocoso e coinvolgente.

Un’esperienza multiculturale: le illustrazioni narrate in doppia lingua

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente Dott.ssa Marisa Cannata, è stata anche un viaggio interculturale. Le illustrazioni del racconto sono state narrate dall’autrice in lingua italiana e tradotte in lingua araba da una mamma presente, offrendo ai bambini un’esperienza educativa inclusiva, ricca di nuove parole, suoni e significati.

Sapori dal mondo: famiglie protagoniste

La mattinata si è trasformata in un vero momento di scambio culturale: alcune famiglie hanno portato cibi e dolci tipici dei loro Paesi d’origine, permettendo ai bambini di conoscere usi, tradizioni e sapori legati alla cultura araba.



