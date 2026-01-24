Libri al sole e fango ovunque: la Casa Gialla di Sampieri ferita dal mare, ma viva

C’è chi sta dando un aiuto per rimettere a posto quei “residui” di arredi rimasti, chi “stende” al sole…i libri per non farli andare in rovina, chi pulisce dal fango i pavimenti per rimuovere quella patina marrone di fango e pietrisco formatasi dopo l’invasione delle onde del mare all’interno della Casa Gialla sul Molo. Una realtà associativa dove Simona Trombetta, una studiosa venuta anni fa da Firenze per dedicarsi ai bisogni dei bambini del territorio, segue con il suo gruppo di volontari oltre sessanta bambini in situazioni fragili i quali, in orari extrascolastici, sono impegnati nello studio ma anche in attività educative e ludiche. Una realtà amata dalla comunità sciclitana che in più occasioni è stata vicina ad essa. Oggi più che mai soprattutto dopo quello che è accaduto nei giorni fra il 19 ed il 20 di questo mese con la violenza del ciclone Harry che si è abbattuto sulle coste orientali e sud-orientali della Sicilia (danneggiate anche le coste calabre e la Sardegna).

L’ubicazione della Casa Gialla sul Molo se è suggestiva, affascinante e rilassante nei periodi di calma non lo è più quando il mare si ingrossa.

Alla violenza del ciclone Harry la Casa Gialla sul molo non ha potuto rispondere con le forze umane. Le onde del mare, impattando sul muretto del lungomare e sul molo foraneo, si sono elevate ad oltre sette metri entrando “prepotentemente” all’interno dell’immobile invadendo stanze e corridoi. I danni sono sotto gli occhi di tutti. In questi giorni è una corsa contro il tempo. I volontari in forza al Centro e quelli della Protezione civile comunale stanno cercando di ripulire la Casa Gialla sul Molo. Ad essi si sono unite alcune volontarie di associazioni e di club-service di Scicli: sono loro che stanno lavando e stirando tutti gli indumenti che erano custoditi all’interno della Casa Gialla sul Molo dove è stato creato, fin dalla sua nascita, l’Atelier solidale. Intervento che và a dimostrare come qui a Sampieri…si raccoglie e non si butta nulla. Neanche tutti quei vestiti, coperte, lenzuola, asciugami e biancheria da tavola che la gente ha donato per venire incontro alle famiglie in stato di bisogno, che il ciclone Harry ha ridotto in fanghiglia e che presto puliti e profumati torneranno a disposizione di chi li chiede.

