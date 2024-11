Lib(e)ri a Ragusa, decima edizione: apre la manifestazione Pietro Dorfles

La decima edizione di Lib(e)ri a Ragusa si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, in programma da giovedì 28 novembre presso l’auditorium della Camera di Commercio in Piazza Libertà. Quest’anno, l’evento celebra il suo decennale con un ricco programma di iniziative che esaltano la cultura letteraria, storica e musicale della Sicilia.

Eventi salienti

Poste Italiane predisporrà uno sportello dedicato all’ingresso dell’auditorium per celebrare l’evento con un timbro commemorativo. Ci sarà anche una mostra fotografica curata da Vincenzo Giompaolo, che ripercorrerà i dieci anni della rassegna. La mostra sarà esposta presso il Centro Commerciale Culturale dal 28 novembre al 1 dicembre. Ad aprire la manifestazione ci sarà una lectio magistralis del giornalista Pietro Dorfles sulla letteratura siciliana. Dorfles dialogherà anche con Saro Distefano sul suo libro Chiassovezzano. La serata si concluderà con l’esibizione del coro Enarmonia nella cattedrale.

Novità e iniziative speciali

Saranno valorizzati l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale con momenti dedicati.

Sabato sera verrà omaggiato il celebre fotografo siciliano, Giuseppe Leone, seguito dal concerto del Carmelo Errera Live Set.

Domenica mattina, si terrà una escursione presso la vallata San Leonardo, un itinerario guidato a cura del CIRS svelerà i segreti del paesaggio ibleo. Domenica mattina, presso il museo archeologico ibleo, vi sarà presentazione di un volume e visita guidata del museo. Domenica sera, Fiammetta Poidomani si esibirà al Centro Commerciale Culturale.

Obiettivo della rassegna

Lib(e)ri a Ragusa si propone di contribuire al rilancio culturale e sociale del centro storico, coinvolgendo librerie, istituzioni culturali e spazi simbolo della città come il Centro Culturale Commerciale e il Museo Archeologico.

Una manifestazione che sposa tradizione e contemporaneità, letteratura e territorio, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente.

© Riproduzione riservata