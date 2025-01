Liberata la giornalista Cecilia Sala

E’ stata liberata la giornalista Cecilia Sala. Come comunicato da Palazzo Chigi, Sala è stata rilasciata dalle autorità iraniane grazie a un intenso lavoro diplomatico e di intelligence, ed è già in volo verso l’Italia.

L’intervento del Governo

Il rientro della giornalista è stato possibile grazie all’attivazione di canali diplomatici e di intelligence, con un’operazione coordinata per garantire il suo rilascio in sicurezza. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine verso tutte le persone e le istituzioni che hanno contribuito al buon esito dell’operazione. In particolare, Meloni ha voluto informare personalmente i genitori di Cecilia Sala, sottolineando l’importanza di questo risultato non solo a livello istituzionale, ma anche umano.

Il contesto

Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato al fermo di Sala in Iran, ma la sua liberazione rappresenta un importante successo diplomatico per l’Italia, che si conferma attenta e pronta a intervenire per la tutela dei propri cittadini all’estero.

