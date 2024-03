Libera Edna, l’aquila rara rinvenuta e accudita in un pollaio ibleo. VIDEO

Era stata recuperata nel Ragusano dopo una incursione in un pollaio. Oggi, in un luogo sicuro e idoneo della piana di Gela, l’aquila di Bonelli Edna ha riconquistato la liberta’. Il rapace, in perfette condizioni di salute e molto vitale, aveva trascorso qualche giorno presso il Centro recupero animali selvatici di Messina, dove il personale dell’associazione Man ha precauzionalmente verificato il suo stato di salute.

L’aquila di Bonelli era stata trasferita al Cras per iniziativa del Servizio 15 per il Territorio di Ragusa-Ripartizione Faunistico Venatoria e prelevata da due ispettori della Polizia Provinciale di Ragusa nel pollaio di un’azienda agricola. Nata in provincia di Agrigento nella primavera 2021, era stata dotata di trasmettitore satellitare dall’equipe mista italo spagnola del progetto Life ConRaSi, di cui il Wwf Italia e’ capofila.

I tecnici del progetto, in base ai tracciati degli spostamenti dell’esemplare dei mesi precedenti, hanno scelto la localita’ e quindi provveduto al suo rilascio. L’Aquila di Bonelli ha un’unica popolazione vitale in Italia, che e’ concentrata in Sicilia, ed a rischio estinzione per i cambiamenti ambientali, elettrocuzione e abbattimenti, ma anche prelievo dei pulcini e delle uova al nido da parte di bracconieri senza scrupoli. Grazie alla tutela del Wwf e le attivita’ investigative e operative dei carabinieri forestali, la popolazione siciliana dell’aquila e’ adesso quasi raddoppiata.

