L’ex Sindaco di Modica, Abbate, non più candidato con l’Udc ma adesso sta con Cuffaro e la sua DC nuova. Candidato anche Sebastiano Gurrieri.

E’ ufficiale. L’ex Sindaco di Modica Ignazio Abbate non è più candidato nell’Udc. In piena campagna elettorale costretto a cambiare partito ed approdare nella Dc nuova dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro dopo che l’Udc non ha depositato il proprio simbolo per la competizione elettorale. In competizione con lui nella stessa lista l’ex Sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. Correranno inoltre in provincia di Ragusa Filippo Frasca e Paola Santificato. La Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna per le elezioni Regionali. Cinque province coperte come richiede la legge che fissa proprio in 5 il requisito minimo per la partecipazione. Ma il partito annuncia che sono in arrivo le liste anche nelle restanti 4 province. Nelle liste della Dc Nuova ci sono quasi tutti i candidati provenienti dall’Udc. Mancano gli uscenti ma trova spazio anche il segretario Decio Terrana.

A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro.

Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino.

A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato.

A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza.

A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco.