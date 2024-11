L’ex ospedale civile di Ragusa sarà ceduto ai carabinieri per 99 anni

La Regione Sicilia ha approvato il trasferimento del diritto reale di godimento per 99 anni di alcuni immobili ex ospedalieri all’Arma dei Carabinieri. Si tratta di parte dell’ex Ospedale Civile di Ragusa e di due edifici dell’ex complesso Ferrarotto di Catania. La decisione, proposta dall’assessore regionale alla Salute, rappresenta un passo verso il riutilizzo di beni immobili dismessi per finalità di pubblico interesse.

I dettagli del trasferimento

A Ragusa, la cessione riguarda il piano terra e il primo piano dell’edificio in Piazza Caduti di Nassiriya, precedentemente parte dell’ex Ospedale Civile. A Catania, sono interessati gli edifici A e B dell’ex Ferrarotto, in via Salvatore Citelli, una struttura sanitaria dismessa da anni.

Entrambi i trasferimenti hanno richiesto il cambio di destinazione d’uso deliberato dalle rispettive aziende sanitarie: l’ASP di Ragusa, nel caso dell’ex Ospedale Civile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” per l’ex Ferrarotto.

Con queste delibere, è stata formalizzata la cessazione delle attività sanitarie nei plessi in questione.

Finalità del provvedimento

Il presidente Renato Schifani ha spiegato che l’iniziativa si inserisce in una strategia di collaborazione tra istituzioni per valorizzare immobili regionali non più utilizzati, destinandoli a scopi di pubblico interesse. Gli immobili saranno adattati alle esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri, rafforzando così la loro capacità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Impatto e prospettive

La trasformazione di questi ex presidi ospedalieri in sedi operative dei Carabinieri rappresenta un esempio di riuso funzionale del patrimonio pubblico, contribuendo alla razionalizzazione dell’uso degli immobili regionali e al miglioramento della presenza e dell’efficacia dell’Arma sul territorio, sia a Ragusa che a Catania.

