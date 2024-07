L’ex Hotel “La Pineta” sarà la nuova sede dell’Alberghiero di Chiaramonte Gulfi

Un’importante azione di recupero e valorizzazione urbanistica è stata avviata nel territorio provinciale di Ragusa, con il progetto di trasformazione dell’ex hotel “La Pineta” di Chiaramonte Gulfi nella nuova sede dell’Istituto Alberghiero. Questo intervento, promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e fortemente sostenuto dalla Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, è stato ufficialmente avviato con la firma del contratto di locazione ad meliorandum tra il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, e il Libero Consorzio ibleo.

Un edificio abbandonato da decenni

L’edificio, abbandonato da decenni e considerato una fonte di degrado ambientale, sarà interamente ristrutturato dall’ente provinciale seguendo i principi della bioedilizia. La trasformazione mira a rendere l’ex hotel un moderno edificio scolastico, sostenibile e dotato di aule tecnologicamente avanzate. Il progetto prevede la parziale demolizione della struttura per ridurne l’altezza e l’impatto ambientale, consentendo una migliore integrazione nel paesaggio circostante. Il tetto sarà rifatto completamente, utilizzando coperture in legno, materiali isolanti ecosostenibili e tegole di coppo siciliano.

Una volta riqualificato, l’edificio non solo offrirà una sede moderna per l’Istituto Alberghiero, ma si integrerà anche nel contesto paesaggistico, con una particolare attenzione al circuito del cicloturismo, valorizzando ulteriormente l’area e promuovendo il turismo sostenibile. Questo progetto rappresenta una svolta significativa per Chiaramonte Gulfi e l’intera provincia di Ragusa, con potenziali ricadute positive per l’ambiente, l’educazione e l’economia locale.

