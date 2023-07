L’estate più calda, il film girato in provincia di Ragusa è su Amazon Video Prime. Ci sono anche Sandrelli e Frassica. Ecco come vederlo gratis

La stagione estiva viene inaugurata da un nuovo film tutto italiano disponibile su Prime Video Amazon, che ci porta in un viaggio tra la calda Sicilia e Roma durante l’estate più torrida degli ultimi cento anni.

“L’estate più calda”, diretto e scritto da Matteo Pilati insieme a Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo, racconta una storia d’amore proibito che sboccia tra Lucia (interpretata da Nicole Damiani) e Gianmarco Saurino nel ruolo di Don Nicola. Nel cast, oltre ai protagonisti, spiccano anche figure di spicco come Nino Frassica e Stefania Sandrelli.

Per vedere gratis il film è possibile attivare la prova di Amazon Prime cliccando QUI

Il film si distingue per una narrazione leggera, piacevole e divertente, ma lascia alcuni dubbi sul messaggio che vuole trasmettere allo spettatore. La trama si svolge in un tranquillo paesino marinaro della provincia di Ragusa, già famoso per la serie televisiva “Il Commissario Montalbano”. Qui conosciamo una coppia di fidanzati, Lucia e Omar, che si preparano a trasferirsi a Roma per continuare gli studi. Lucia organizza gli ultimi giorni di vacanza organizzando feste e gite con la sua migliore amica Valentina (interpretata da Alice Angelica). Tuttavia, l’arrivo di Don Nicola, un affascinante diacono, sconvolge la tranquillità della coppia e di tutto il paesino.

La vicinanza alla parrocchia e l’attrazione tra Lucia e Don Nicola mettono in discussione gli equilibri e le certezze dei personaggi. Un incidente e un temporale estivo rivelano una passione proibita a lungo tenuta nascosta. La narrazione di Pilati crea una sorta di dualità tra la trama e il clima afoso dell’estate siciliana, che diventa un simbolo dei sentimenti intensi e pericolosi dei protagonisti.

Il cast del film è variegato, composto da giovani attori emergenti come Gianmarco Saurino e Nicole Damiani, accanto a volti noti del cinema italiano come Alice Angelica, Nino Frassica e Stefania Sandrelli. Questa miscela funziona molto bene e permette ai nuovi talenti di brillare accanto agli attori più esperti. Tuttavia, i ruoli assegnati a Frassica e Sandrelli sembrano essere di secondo piano e poco gratificanti per il loro calibro attoriale.

Dal punto di vista tecnico, il regista Pilati riesce a mantenere un ritmo coinvolgente per l’intera durata del film, gestendo abilmente l’attenzione sui vari personaggi. La fotografia di Alfredo Betrò e le scenografie di Marinella Perrotta creano un’atmosfera intensa e suggestiva, valorizzando i bellissimi luoghi in cui è stato girato il film. La colonna sonora, che include brani come “Fulmini addosso” di Francesca Michielin, “Come mai” degli 883 e “Il vento caldo dell’estate” di Alice, composta da Franco Battiato, aggiunge un tocco malinconico che si lega perfettamente alla tematica del film.