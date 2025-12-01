Questa mattina l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria ha ufficialmente inaugurato le nuove apparecchiature di diagnostica per immagini, tra cui la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, già operativa da alcuni giorni. La cerimonia ha visto la partecipazione della Direzione Strategica dell’ASP, delle autorità civili, militari e religiose, e ha rappresentato un importante passo nel percorso […]
“L’estate della dolciera”: Annamaria Zizza torna a Modica tra passioni, dolci e riscatti
01 Dic 2025 18:31
Dopo il successo de La dolciera siciliana, candidato al Premio Strega 2025 e finalista di numerosi premi letterari, la scrittrice e docente catanese Annamaria Zizza torna a narrare le vicende di Maria con L’estate della dolciera, in uscita il 5 dicembre 2025 in libreria e negli store online. Il nuovo romanzo, pubblicato da Marlin Editore, intreccia storia, formazione e cultura gastronomica, trasportando il lettore nella Sicilia del XVIII secolo, tra Modica e Catania, palazzi nobiliari e cucine ricche di profumi e dolci tipici.
Nel romanzo, Maria torna a Modica dopo la lunga permanenza presso la famiglia Valguarnera di Catania e scopre di aspettare un figlio dal giovane lombardo Giuseppe. Assunta dalla nobildonna Anna Vassallo, vedova Grimaldi, la protagonista continua il suo percorso di crescita personale e letteraria, dando alla luce Tommasino, in onore del benefattore Tommaso Campailla. Parallelamente, Giuseppe parte per il gran tour italiano, affrontando sfide e insidie lungo il percorso. Il romanzo esplora l’educazione sentimentale e culturale di Maria attraverso incontri significativi, tra cui suor Maria Colomba e padre Mariano Patanè, e si conclude con un epilogo imprevedibile che unisce sogni, desideri e incontri insperati.
Annamaria Zizza definisce il romanzo un’opera “siciliana”, immersa nella Modica barocca, dove la storia minima della protagonista diventa paradigma di emancipazione, riscatto e crescita personale. La dolciera, forte e decisa, affronta tradimenti, passioni e sfide quotidiane con la forza dei suoi talenti e la determinazione a conquistare il proprio posto nel mondo.
Il tour di presentazione partirà il 5 dicembre da Catania e toccherà diverse città tra cui Palermo, Acireale, Modica, Siracusa, Giarre, Messina, Salerno, Napoli, Roma e Milano, permettendo ai lettori di incontrare l’autrice e approfondire il viaggio di Maria tra storia, dolci e emozioni.
Critici e lettori hanno già sottolineato la forza narrativa dell’opera: “Una penna usata come un pennello, capace di avvincere il lettore dal principio alla fine. Maria la dolciera torna a Modica come fimmina forte e decisa, tra realtà, fantasia e storia”, scrive Rosi Selo.
© Riproduzione riservata