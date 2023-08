Leonardo Carnazza nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa Calcio

Leonardo Carnazza è il nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa calcio. Un atto quasi dovuto nei confronti di un imprenditore che ha dimostrato di amare visceralmente la prima squadra di calcio della propria città e che, adesso, intende spendersi operativamente il più possibile.

Una scelta non frutto del caso ma fortemente voluta dal già direttore generale Alfredo Finocchiaro che ha con consapevolezza passato la mano, per quanto concerne il ruolo in questione, per concentrarsi squisitamente sulla carica di responsabile dell’area tecnica oltre a mantenere sempre l’incarico di supervisore della società sotto i vari aspetti.