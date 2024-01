Legami affettivi e sviluppo sessuale: per la prima volta in Sicilia, a Ragusa, il corso “Noi uomini”, riservato a papà e figli maschi

Per la prima volta in Sicilia il corso “Noi uomini”, promosso dalla Diocesi di Ragusa attraverso l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, un’iniziativa rivolta a papà e figli maschi dagli 11 ai 13 anni. Il corso si concentrerà sui temi dei legami affettivi e dello sviluppo sessuale, offrendo un’opportunità di approfondimento e confronto su questioni importanti della vita.

IL CORSO “NOI UOMINI”

L’iniziativa, denominata “Noi uomini”, è parte del progetto più ampio di educazione all’amore promosso dalla Diocesi. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di insegnare competenze relazionali come rispetto, responsabilità ed empatia ai figli, contribuendo a affrontare l’emergenza educativa e promuovendo un ambiente di dialogo e comprensione all’interno delle famiglie.

Il corso si svolgerà il sabato 20 gennaio (dalle 15 alle 20) e la domenica 21 gennaio (dalle 9 alle 12.30) presso l’istituto Cor Jesu di via Colleoni 62 a Ragusa. Daniele Masini, psicologo ed educatore della Diocesi di Bergamo, condurrà il corso che prevede due laboratori.