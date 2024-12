Legalità, condivisione e solidarietà. Visita degli alunni dell’Istituto comprensivo “Giovanni Dantoni” alla Tenenza carabinieri di Scicli

Giorno di festa per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli. Alla vigilia delle feste natalizie sono stati in visita alla Tenenza dei carabinieri di via Ignazio Emmolo. Ad attendere ed a ricevere il folto gruppo di alunni il comandante della Compagnia carabinieri di Modica, Maggiore Giuseppe Zangla, il comandante della Tenenza Rosolino D’Amico ed i militari in forza al presidio.

Presenti oltre che la dirigente scolastica Maria Gabriella La Marca anche il sindaco Mario Marino. I ragazzi hanno preso contezza del lavoro dei militari, hanno visto il parco automezzi e sono stati coinvolti in un vivace clima natalizio assaporando anche i dolci di questo periodo.

