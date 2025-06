“Le Vie del Rosmarino”: nasce la nuova regia del turismo nei Nebrodi

Nuova linfa per il turismo siciliano: lunedì 23 giugno nasce ufficialmente la DMO “Le Vie del Rosmarino”, un progetto ambizioso e concreto che mette in rete i comuni di Alcara Li Fusi e San Marco d’Alunzio, nel cuore delle Rocche del Crasto. Un’unione strategica che punta a costruire un’offerta turistica integrata, sostenibile e profondamente radicata nell’identità del territorio.

La DMO – acronimo di Destination Management Organization – è il risultato di una visione condivisa: creare un sistema in grado di attrarre visitatori non solo per la bellezza dei luoghi, ma per l’esperienza autentica che questi borghi possono offrire. Tradizioni, paesaggi, cultura, gastronomia e accoglienza diventano così i pilastri su cui fondare un nuovo modello di sviluppo locale.

Due eventi pubblici per lanciare la nuova visione

Lunedì 23 giugno, due appuntamenti aperti alla cittadinanza, agli operatori economici e alle istituzioni locali: ore 10:30 – Alcara Li Fusi, Sede del Parco dei Nebrodi, Via Ugo Foscolo, ore 17:30 – San Marco d’Alunzio, Auditorium Santa Maria dei Poveri.

Nel corso degli incontri sarà presentato il piano strategico della DMO, il modello dei Welcome Center per l’accoglienza diffusa e le prime azioni concrete in partenza, a partire da servizi turistici integrati, narrazione digitale del territorio e nuove proposte esperienziali.

La nuova DMO è promossa dalla cooperativa Karasicilia nell’ambito del Bando Borghi, e si propone di rafforzare la rete tra enti, imprese e comunità locali, potenziare i servizi di informazione e accoglienza, valorizzare le filiere agroalimentari e artigianali, integrare strumenti digitali per comunicazione, booking e storytelling, coordinare eventi e azioni promozionali con una regia professionale.

Il Muzzuni: rito, identità e futuro

Tra gli elementi cardine del progetto, un posto speciale è riservato al Muzzuni, antichissima festa tradizionale di Alcara Li Fusi, legata ai cicli della natura e della fertilità. Celebrata ogni 24 giugno, la festa sarà al centro di percorsi esperienziali e proposte di turismo culturale legate al patrimonio immateriale.

