Le Vie dei Tesori ritornano a Scicli con un percorso inedito nella religiosità popolare

La città di Scicli, con la sua ricca storia e il fascino dei luoghi sacri, sarà protagonista della sesta edizione del festival Le Vie dei Tesori, che si terrà nei weekend dal 5 al 20 ottobre 2024. Questo evento celebra la riscoperta dei tesori nascosti della Sicilia, e a Scicli offrirà la possibilità di esplorare siti solitamente inaccessibili, come il famoso complesso delle grotte di Chiafura e alcuni suggestivi eremi e chiese rupestri.

Quest’anno, il festival si concentra su un itinerario che rivela la devozione popolare e la spiritualità del territorio, in collaborazione con la Pro Loco e guidato da Marco Causarano. Dieci luoghi saranno aperti al pubblico, insieme a una passeggiata speciale che condurrà i visitatori alla scoperta del “Cammino sacro dei santi patroni”. Tra i luoghi visitabili vi sono l’Eremo di San Guglielmo, le chiese rupestri della Scalilla, Madonna di Piedigrotta e il Calvario, oltre a gioielli d’arte come il Convento del Rosario e il barocco Palazzo Mormino Penna.

Le Grotte di Chiafura, abitate fino agli anni Sessanta, saranno uno dei punti salienti dell’itinerario. Scavata nel costone di San Matteo, questa antica comunità rupestre fu al centro di una campagna per le sue condizioni di vita invivibili, attirando l’attenzione di figure come Pasolini e Guttuso. Oggi le grotte sono messe in sicurezza e offrono ai visitatori una testimonianza toccante della vita di un tempo.

Il festival, nato nel 2006 a Palermo, ha saputo espandersi in tutta la Sicilia, coinvolgendo anche città come Ragusa, con cui Scicli ha avviato progetti comuni per offrire ai visitatori un’esperienza integrata. I visitatori potranno esplorare entrambe le città con lo stesso coupon, scoprendo un vero e proprio museo diffuso del Val di Noto.

Per ulteriori dettagli, curiosità, e l’acquisto dei coupon, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: www.leviedeitesori.com.

