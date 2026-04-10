Le spiagge siciliane si preparano: tornano le caretta-caretta. A Pozzallo si insegna ai bambini come fare

Si avvia l’inizio della stagione che porterà le tartarughe caretta-caretta a deporre le proprie uova sulle spiagge dell’isola. Come è accaduto negli ultimi anni ed in particolare nel 2025 quando il picco nell’isola di Sicilia è stata di oltre trecento nidi sparsi sulle coste, in particolare in quella della costa sud-occidentale che si affaccia sul Canale di Sicilia dove la temperatura delle acque marine è più mite. A Pozzallo l’iniziativa del WWF e dell’Istituto Comprensivo A. Amore che ha portato in spiaggia tanti bambini per conoscere le modalità per la tutela dei nidi dopo la deposizione delle uova con le tartarughe caretta-caretta che raggiungono la spiaggia nelle ore notturne per deporre le uova. La loro nidificazione è alle porte con l’avvio già previsto fra la fine del mese di aprile ed i primi giorni di maggio per continuare per tutto il mese di giugno e luglio. La schiusa delle uova poi dopo un arco di tempo racchiuso fra i 45 ed i 60 giorni.

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