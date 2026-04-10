Dal 22 al 29 aprile gli ospedali della provincia di Ragusa saranno protagonisti dell’(H) Open Week dedicata alla salute della donna, iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute femminile. Aderiscono al programma gli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa, “Maggiore-Baglieri” di Modica e “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, tutti insigniti […]
Le spiagge siciliane si preparano: tornano le caretta-caretta. A Pozzallo si insegna ai bambini come fare
10 Apr 2026 10:43
Si avvia l’inizio della stagione che porterà le tartarughe caretta-caretta a deporre le proprie uova sulle spiagge dell’isola. Come è accaduto negli ultimi anni ed in particolare nel 2025 quando il picco nell’isola di Sicilia è stata di oltre trecento nidi sparsi sulle coste, in particolare in quella della costa sud-occidentale che si affaccia sul Canale di Sicilia dove la temperatura delle acque marine è più mite. A Pozzallo l’iniziativa del WWF e dell’Istituto Comprensivo A. Amore che ha portato in spiaggia tanti bambini per conoscere le modalità per la tutela dei nidi dopo la deposizione delle uova con le tartarughe caretta-caretta che raggiungono la spiaggia nelle ore notturne per deporre le uova. La loro nidificazione è alle porte con l’avvio già previsto fra la fine del mese di aprile ed i primi giorni di maggio per continuare per tutto il mese di giugno e luglio. La schiusa delle uova poi dopo un arco di tempo racchiuso fra i 45 ed i 60 giorni.
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