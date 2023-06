Le spiagge di Scoglitti? “Ancora all’anno zero”

Sono ancora all’anno zero le spiagge di Scoglitti. E’ questa l’accusa lanciata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che ha fotografato una situazione molto complessa e che sembra protrarsi nel tempo.

SCOGLITTI, I PROBLEMI PRINCIPALI

La frazione marinara, secondo il consigliere, non è ancora pronta per l’estate 2023. Innanzitutto, il lungomare, dato lo stato dei lavori, non sarà consegnato entro il 30 giugno. Anzi, è possibile che passi l’estate, sottolinea il consigliere: “E l’opera che avrebbe dovuto fungere da traino per l’economia locale, rimane ferma al palo. Ma, dico io, che senso ha tutto questo? Siamo arrivati a metà giugno e a Scoglitti le spiagge, per usare un eufemismo, sono in alto mare. Sporcizia ovunque, ringhiere di legno divelte, pedane inesistenti. Non parliamo, poi, di passerelle e accessi per i disabili. Le docce non ci sono. E stiamo facendo riferimento alle necessità primarie. Immaginare, poi, un percorso che accolga i turisti è qualcosa di avveniristico”.

Insomma, la frazione secondo il consigliere non gode di ottima salute. Tutt’altro. Le accuse, naturalmente, sono rivolte all’amministrazione comunale che, a parere di Scuderi, non ha contributo in nulla a migliorare le condizioni della frazione.