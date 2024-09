“Le Rosalie ribelli” nel quartiere Sperone di Palermo. Appuntamenti 11 settembre e 11 ottobre 2024

PALERMO. *Anche il quartiere Sperone avrà il suo Festino.* Il momento più atteso e amato dai palermitani che quest’anno festeggia i suoi *400 anni dal ritrovamento delle spoglie* della giovane santa e ribelle, protettrice della città.

*Mercoledì 11 settembre*, *dalle ore 15.00 alle 17.30*, presso la sede di via Nicolò Giannotta 4 dell’*I.C.S. “Sperone-Pertini”*, ci sarà un *“Open Forum”* facilitato da *Monica Garraffa*, ovvero uno strumento democratico di partecipazione e di coinvolgimento del quartiere al grande evento dell’11 ottobre. *L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti*. Diverse istituzioni cittadine sono state invitate dagli organizzatori alla partecipazione attiva all’Open Forum, che si terrà nella *“piazza” all’interno della scuola* – per sua natura incubatrice di bellezza e luogo di scambio di idee e coinvolgimento – in un quartiere che ha solo crocevia e non ha una piazza.

Nel mese di ottobre lo Sperone diventerà scenario e teatro de *“Le Rosalie ribelli”* con un corteo di *400 bambine e bambini* della borgata marinara che sfilerà lungo le vie del quartiere per raggiungere il *nuovo murale* di *Giulio Rosk*, che verrà inaugurato lo stesso giorno. Le iniziative sono previste per *venerdì 11 ottobre* dalle *ore 17.00*.

L’iniziativa “Le Rosalie ribelli” è organizzata dall’associazione di volontariato a sostegno dell’allattamento e della genitorialità consapevole *L’Arte di Crescere*, che nel 2019 ha iniziato il proprio impegno nel quartiere Sperone con il primo murale *“Sangu e latti”* realizzato dall’artista *Igor Scalisi Palminteri*. Partner del progetto “Le Rosalie ribelli” sono l’*I.C.S. “Sperone-Pertini” *guidato dalla dirigente scolastica* Antonella Di Bartolo *e gli *Amici dei Musei Siciliani* presieduto da *Bernardo Tortorici*. Media partner *VediPalermo* di *Antonio Macaluso*.

La ribellione di Rosalia e la sua forza sono il cuore pulsante dell’iniziativa che fa parte degli *eventi collaterali al 400° Festino*.

Un intervento artistico quello di *Giulio Rosk*, strumento di riflessione verso una “ribellione” per quelle cose che intorno a noi non ci piacciono e vorremmo vedere cambiare. *Una denuncia contro la peste della droga* che oggi affligge quartieri come lo Sperone. Il murale di Rosk si aggiungerà agli *undici murales già presenti nel quartiere Sperone.*

*Giovedì 5 settembre si è svolto già un primo incontro con i docenti e gli educatori dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” per presentare l’iniziativa.*

*Gli appuntamenti con “Le Rosalie ribelli”:*

· *mercoledì 11 settembre* (ore 15-17.30) – “Open Forum” di presentazione, ascolto e coinvolgimento della cittadinanza (presso I.C.S. “Sperone-Pertini”, via Nicolò Giannotta 4);

· *mercoledì 18 settembre* (ore 15.00) – laboratorio aperto al territorio per realizzare le vesti, con la collaborazione della Sartoria Sociale Coop.va al Reves (presso I.C.S. “Sperone-Pertini”, via Nicolò Giannotta 4);

· *mercoledì 25 settembre* (ore 15.00) – laboratorio aperto al territorio per l’ideazione e realizzazione delle coroncine dei talenti e dei desideri, con la collaborazione della Sartoria Sociale Coop.va al Reves (presso I.C.S. “Sperone-Pertini”, via Nicolò Giannotta 4);

· *venerdì 11 ottobre* (dalle ore 17.00) – corteo di 400 bambine e bambini e inaugurazione del murale di Giulio Rosk.

[image: image.png]



