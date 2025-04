Trattore si ribalta, la strada si trasforma in un campo di fieno: auto travolte e feriti

Momenti di panico questa sulla strada provinciale 18, la strada che collega Vittoria a Santa Croce prima dell’innesto con la strada per Comiso, nei pressi dell’ex frantoio, dove un rimorchio carico di fieno trainato da un trattore si è improvvisamente ribaltato, riversando l’intero carico sulla carreggiata.

L’impatto del fieno sulla strada ha colto di sorpresa diversi automobilisti in transito, che non sono riusciti ad evitare il materiale sparso e sono finiti fuori strada. Alcuni dei passeggeri sono rimasti feriti: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente la squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, che ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti. È stato richiesto anche l’arrivo dell’autogrù dal comando di Ragusa per il recupero del rimorchio e del trattore, ancora rovesciati sul manto stradale.

Presenti anche i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni

