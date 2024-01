Le piogge non perdonano: cede una parte del controsoffitto della Piscina di contrada Selvaggio a Ragusa, attività al momento sospese

Una parte del controsoffitto della piscina comunale di contrada Selvaggio ha subito dei danneggiamenti. Si tratta dell’area all’ingresso della struttura, la reception e una parte che è a copertura degli spogliatoi. A causa di questa situazione, l’attività nella piscina è stata sospesa, ad eccezione delle società agonistiche, le cui atlete sono state invitate a cambiarsi sulle tribune senza accedere alle docce. La segnalazione arriva dal consigliere comunale Sergio Firrincieli del Movimento Cinque Stelle. A causare il cedimento dei materiali edili, le recenti piogge che hanno colpito la provincia di Ragusa. Ma non è tutto. La domanda che ci si pone arriva spontanea: i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati da pochissimo tempo, com’è possibile che una parte del controsoffitto sia già danneggiato.

PARLA SIMONE DIGRANDI: “IL CONTROSOFFITTO INTERESSATO DAL CEDIMENTO NON E’ QUELLO CHE E’ STATO RISTRUTTURATO DA POCO”

A risponderci è l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Simone Digrandi: “La parte danneggiata è quella che non è stata interessata dai lavori di ristrutturazione, ovvero l’ingresso e gli spogliatoi. Il lato invece in cui i lavori sono stati eseguiti è rimasto perfettamente integro”, spiega l’assessore. Digrandi, però, tranquillizza l’utenza: “Al momento le attività sono sospese, stamani abbiamo infatti messo in sicurezza la struttura e a breve daremo comunicazioni”.

Ma non è l’unica struttura ad aver subito dei problemi a causa delle piogge. E’ arrivata, in queste ore, la segnalazione da parte dell’associazione politico-culturale, Ragusa In Movimento, di un allagamento del parquet della palestra “Pappalardo” di via Aldo Moro. Anche in questo caso, sono in corso accertamenti.