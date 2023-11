Le pene d’amore e i “giorni dell’oleandro”: ecco il nuovo libro di Gianni Stornello

Martedì 7 novembre alle 17:30 presso la sede della Società Marinara di corso Vittorio Veneto a Pozzallo, si terrà la presentazione del romanzo “I giorni dell’oleandro” scritto dal giornalista e scrittore ispicese Gianni Stornello. Questo evento è organizzato da Unitre di Pozzallo in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore. Il libro è stato pubblicato da Laurana Editore, e il dialogo con l’autore sarà guidato da Nicola Colombo, noto come “operaio di storie.”

Il romanzo è ambientato a Collecalandra, nel sud-est della Sicilia, negli anni Sessanta, e narra la travagliata storia d’amore tra Duccio e Lena. Tuttavia, questa relazione è osteggiata dalla famiglia altoborghese di Duccio. Nel corso della storia, Lena lascia Collecalandra a causa del trasferimento di suo padre, un carabiniere, a Napoli. I due amanti si separano, con Duccio che aspetta invano le lettere di Lena, crendo di essere stato dimenticato.

Nel frattempo, anche Lena si convince di essere stata dimenticata, dato che non riceve risposta alle sue numerose lettere. Sei decenni dopo, Lena, ormai ultrasettantenne, torna a Collecalandra per una breve vacanza estiva in compagnia di sua figlia Marianna, un’appassionata di Storia dell’arte e Archeologia, e di suo nipote Marco, un giovane giornalista promettente. Durante il soggiorno in Sicilia, Lena fa delle scoperte che sconvolgono la sua visione della sua storia con Duccio, rivelando una verità nascosta per decenni.

“I giorni dell’oleandro” è un romanzo che getta luce su segreti taciuti per troppo tempo e sulla imprevedibilità dei ritorni nella vita. Il libro dipinge un ritratto della Sicilia in cui tutto è possibile, persino il mistero della scomparsa di una nave bizantina e una straordinaria inchiesta giornalistica.

L’autore, Gianni Stornello, è nato a Modica nel 1963 e vive attualmente a Ispica. Laureato in Sociologia, è giornalista pubblicista e collabora con il quotidiano “La Sicilia” e i mensili “L’Immaginario” e “Dialogo”. Stornello è anche consigliere comunale a Ispica. Ha pubblicato due romanzi precedentemente: “La libertà sbagliata” nel 2005 e “Il figlio della Ruota” nel 2010. “I giorni dell’oleandro” è il suo ultimo lavoro letterario ed è stato pubblicato da Laurana Editore.

Il libro ha un totale di 257 pagine. Laurana Editore è un marchio di Novecento media srl, con sede a Milano.

“I giorni dell’oleandro” è un romanzo che esplora il tema delle passioni e delle pene d’amore, dimostrando che alcune emozioni non conoscono età e che certi dolori possono essere difficili da superare. Il libro promette di catturare i lettori con la sua narrazione coinvolgente e i suoi misteri ben custoditi nel cuore della Sicilia.