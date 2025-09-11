Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Le panchine raccontano Camilleri: storie e arte in piazza Italia a Scicli
11 Set 2025 17:32
Domenica a partire dalle 18.30 un pomeriggio ed una serata dedicata ad Andrea Camilleri, nei cento anni dalla nascita. Tutto un gruppo di artisti in piazza per commemorare Camilleri. Esibizione di danza e
recitazione a cura della Akademy Dance School di Luisa Sinacciolo e poi la riproduzione artistica realizzata con il riso a cura del Comitato Santa Maria La Nova. Gli artisti presenti in piazza: Patrizia Cerminara,
Anna Ottaviano, Daniele battaglia, Antonella Pizzo, Antonella Giliberto, Sandra Sottile, Elisa Varsalona, Maria Teresa Scarso, Carmela Garaffa, Giorgia Modica, Elvira Ferrara, Vincenzo Mezzasalma, Mascia Modica, Ika Lehmann, Daniela Selini e Giorgio Distefano. Sarà possibile, per tutta la durata dell’evento organizzato dal Comune di Scicli, ammirare la Fiat Punto del commissario Montalbano che verrà esposta in piazza Italia.
© Riproduzione riservata