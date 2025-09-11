Le panchine raccontano Camilleri: storie e arte in piazza Italia a Scicli

Domenica a partire dalle 18.30 un pomeriggio ed una serata dedicata ad Andrea Camilleri, nei cento anni dalla nascita. Tutto un gruppo di artisti in piazza per commemorare Camilleri. Esibizione di danza e

recitazione a cura della Akademy Dance School di Luisa Sinacciolo e poi la riproduzione artistica realizzata con il riso a cura del Comitato Santa Maria La Nova. Gli artisti presenti in piazza: Patrizia Cerminara,

Anna Ottaviano, Daniele battaglia, Antonella Pizzo, Antonella Giliberto, Sandra Sottile, Elisa Varsalona, Maria Teresa Scarso, Carmela Garaffa, Giorgia Modica, Elvira Ferrara, Vincenzo Mezzasalma, Mascia Modica, Ika Lehmann, Daniela Selini e Giorgio Distefano. Sarà possibile, per tutta la durata dell’evento organizzato dal Comune di Scicli, ammirare la Fiat Punto del commissario Montalbano che verrà esposta in piazza Italia.

