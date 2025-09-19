Le musiche di Johann Sebastian Bach nella chiesa della Consolazione a Scicli

Quello di domani sera, con inizio alle 20, è il quarto appuntamento del festival internazionale di musica barocca “InCanto” che si tiene a Scicli. C’è grande attesa perchè è il primo concerto solistico del calendario 2025. Ad esibirsi il maestro clavicembalista Basilio Timpanaro con musiche annunciate già nel titolo “Apoteosi degli stili di Johann Sebastian Bach”. Un evento musicale di grande pregio: “nella musica del celebre compositore tedesco confluiscono gli influssi dei due stili dominanti della musica barocca: quello italiano, con la sua scrittura melodica pienamente tonale e il vigoroso impulso ritmico, rappresentato soprattutto dalla forma del concerto, e quello francese, caratterizzato dal gusto per l’elegante ornamentazione e dalla prevalenza delle forme di danza in stile – spiega l’ideatore e direttore artistico del festival barocco InCanto, Marcello Giordano Pellegrino – entrambi si innestano però sul linguaggio contrappuntistico, vivo soprattutto nella grande tradizione organistica tedesca. Questa sintesi degli stili nazionali, all’interno della più severa concezione contrappuntistica, è dunque la cifra stilistica essenziale dell’arte Bach. Pertanto il programma di questo concerto rappresenta la somma dei diversi stili bachiani”.



